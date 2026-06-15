AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0

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15.06.2026 16:56:03

EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

15.06.2026 / 16:55 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Directors' Dealings, Art 19 MAR  
 
1 Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated  
a) Name Nikolaos Lykos  
 
2 Reason for the notification  
a) Position/status Supervisory Board  
 
 
b) Initial notification/ Amendment Initial notification  
 
3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor  
a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG  
 
b) LEI 529900QI445M00DK4407  
 
4 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted  
a) Description of the financial instrument, type of instrument Irrevocable Undertaking / Undertaking to Accept the Voluntary Tender Offer by Dai Nippon Printing  
 
 
  ISIN AT0000A325L0  
b) Nature of the transaction Sale: Currently, there is only an obligation on the part of Mr. Lykos to tender his 27,114,422 shares, based on the Irrevocable Undertaking concluded with the Bidder, which has become unconditional with today’s publication of the Offer Document. The information regarding price and volume relates to the underlying shares.  
 
 
 
c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s)  
10 EUR 27,114,422 shares  
d) Aggregated Information Price Aggregated Volume  
10 EUR 27,114,422 units  
 
e) Date of the transaction 2026-06-12; UTC+02:00  
 
f) Place of the transaction OTC – Outside a trading venue  
 
         

 


15.06.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Vienna
Austria
Internet: https://www.austriacard.com/



 
End of News EQS News Service




105542  15.06.2026 CET/CEST





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