EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



06.07.2026 / 16:35 CET/CEST

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Directors' Dealings, Art 19 MAR 1 Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Markus Kirchmayr 2 Reason for the notification a) Position/status Management Board b) Initial notification/ Amendment Initial notification 3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG b) LEI 529900QI445M00DK4407 4 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Share

ISIN AT0000A325L0 b) Nature of the transaction Disposal: Acceptance of the voluntary tender offer made by Dai Nippon Printing Co., Ltd. by Mr. Kirchmayr for his 85,485 shares. c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) 10 EUR 85485 Shares/Units d) Aggregated Information Price Aggregated Volume 10 EUR 85485 Shares/Units e) Date of the transaction 2026-07-03; UTC+02:00 f) Place of the transaction OTC – Outside a trading venue

06.07.2026 CET/CEST

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