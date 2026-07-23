AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
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23.07.2026 16:58:41
EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
23.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Vienna
|Austria
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|LEI Code:
|529900QI445M00DK4407
|End of News
|EQS News Service
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106160 23.07.2026 CET/CEST
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