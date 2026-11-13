Baader Bank Aktie
WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108
|
13.11.2026 08:07:51
EQS-DD: Baader Bank AG: Dr. Louis Hagen, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
13.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleissheim
|Germany
|Internet:
|www.baaderbank.de
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|End of News
|EQS News Service
|
107984 13.11.2026 CET/CEST
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