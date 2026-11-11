Baader Bank Aktie
WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108
|
11.11.2026 08:53:31
EQS-DD: Baader Bank AG: Oliver Riedel, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleißheim
|Deutschland
|Internet:
|www.baaderbank.de
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107944 11.11.2026 CET/CEST
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