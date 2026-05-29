Bajaj Mobility Aktie

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WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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29.05.2026 18:06:40

EQS-DD: Bajaj Mobility AG: Mag. Gottfried Neumeister, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Mag.
Vorname: Gottfried
Nachname(n): Neumeister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Bajaj Mobility AG

b) LEI
5299008TBI1EUJJSWP89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000KTMI02

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,94 EUR 7.723,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,9400 EUR 7.723,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: WBAH – Wiener Börse AG Amtlicher Handel
MIC: XWBO


29.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Internet: www.bajajmobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI


 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105264  29.05.2026 CET/CEST





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