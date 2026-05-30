Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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30.05.2026 16:09:40

EQS-DD: Bajaj Mobility AG: Mag. Gottfried Neumeister, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.05.2026 / 16:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Mag.
Vorname: Gottfried
Nachname(n): Neumeister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Der Fehler lag in den Punkten 4 c) und d).

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Bajaj Mobility AG

b) LEI
5299008TBI1EUJJSWP89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000KTMI02

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
19,97 EUR 7.723,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
19,97 EUR 7.723,00 Stück

e) Datum des Geschäfts
29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: WBAH – Wiener Börse AG Amtlicher Handel
MIC: XWBO


30.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Internet: www.bajajmobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI


 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105266  30.05.2026 CET/CEST





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