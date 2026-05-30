EQS-DD: Bajaj Mobility AG: Mag. Gottfried Neumeister, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.05.2026 / 16:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Mag. Vorname: Gottfried Nachname(n): Neumeister

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Der Fehler lag in den Punkten 4 c) und d).

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Bajaj Mobility AG

b) LEI

5299008TBI1EUJJSWP89

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000KTMI02

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 19,97 EUR 7.723,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 19,97 EUR 7.723,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: WBAH – Wiener Börse AG Amtlicher Handel MIC: XWBO

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

30.05.2026 CET/CEST

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