Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
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30.05.2026 16:09:40
EQS-DD: Bajaj Mobility AG: Mag. Gottfried Neumeister, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105266 30.05.2026 CET/CEST
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