Basler Aktie

WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

22.12.2025 16:56:03

EQS-DD: Basler AG: Dr. Dietmar Ley, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.12.2025 / 16:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Dietmar
Nachname(n): Ley

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Basler AG

b) LEI
5299006OKY4JQTOWH448 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005102008

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
13,90 EUR 177.781,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
13,9000 EUR 177.781,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Amsterdam-CBOE CXE OffB.
MIC: CHIO


22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Basler AG
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Internet: www.baslerweb.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102636  22.12.2025 CET/CEST





