WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
31.03.2026 12:14:31

EQS-DD: Basler AG: Horst W. Garbrecht, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

31.03.2026 / 12:13 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Horst W.
Last name(s): Garbrecht

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Basler AG

b) LEI
5299006OKY4JQTOWH448 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005102008

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
12.00 EUR 12,000.00 EUR
12.00 EUR 18,000.00 EUR
12.00 EUR 18,000.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
12.0000 EUR 48,000.0000 EUR

e) Date of the transaction
31/03/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


31.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Language: English
Company: Basler AG
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Germany
Internet: www.baslerweb.com



 
End of News EQS News Service




104074  31.03.2026 CET/CEST





Basler AG 11,64 -7,91% Basler AG

