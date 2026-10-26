Beno Aktie
WKN DE: A11QLP / ISIN: DE000A11QLP3
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26.10.2026 14:10:32
EQS-DD: Beno Holding AG: H2 Immobilienobjekte GmbH, Gewährung von 677.090 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beno Holding AG
|Brienner Str. 7
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.beno-gruppe.de
|LEI Code:
|391200G6PDBP4B6JFR90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107650 26.10.2026 CET/CEST
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