Beno Aktie
WKN DE: A11QLP / ISIN: DE000A11QLP3
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26.10.2026 14:10:32
EQS-DD: Beno Holding AG: H2 Immobilienobjekte GmbH, Granting of 677,090 subscription rights as part of a rights offering
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Beno Holding AG
|Brienner Str. 7
|80333 München
|Germany
|Internet:
|www.beno-gruppe.de
|LEI Code:
|391200G6PDBP4B6JFR90
|End of News
|EQS News Service
|
107650 26.10.2026 CET/CEST
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