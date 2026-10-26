EQS-DD: Beno Holding AG: PAX Investments GmbH Entwicklung & Beteiligung, Granting of 22,942 subscription rights as part of a rights offering



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



26.10.2026 / 14:10 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: PAX Investments GmbH Entwicklung & Beteiligung

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Michael Last name(s): Bussmann Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Beno Holding AG

b) LEI

391200G6PDBP4B6JFR90

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument Description: subscription rights ISIN DE000A41YEK0

b) Nature of the transaction

Granting of 22,942 subscription rights as part of a rights offering

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) not numberable not numberable

d) Aggregated information

Price Aggregated volume not numberable not numberable

e) Date of the transaction

26/10/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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