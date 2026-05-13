Bilfinger Aktie

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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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13.05.2026 13:34:41

EQS-DD: Bilfinger SE: Matti Jäkel, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 13:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Matti
Nachname(n): Jäkel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Bilfinger SE

b) LEI
529900H0HULEN2BZ4604 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005909006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
88,75 EUR 2.218,75 EUR
88,80 EUR 11.810,40 EUR
88,85 EUR 12.616,70 EUR
88,90 EUR 15.201,90 EUR
88,95 EUR 31.132,50 EUR
89,00 EUR 5.785,00 EUR
89,05 EUR 10.151,70 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
88,9169 EUR 88.916,9500 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Internet: http://www.bilfinger.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104842  13.05.2026 CET/CEST





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