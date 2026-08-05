EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Granting of 931,201 subscription rights as part of a rights offering.



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



05.08.2026 / 09:48 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Karl Last name(s): Richter

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Bio-Gate AG

b) LEI

391200G5LKTIOTZOXP90

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument Description: Granting of 931,201 subscription rights as part of a rights offering.

b) Nature of the transaction

Granting of 931,201 subscription rights as part of a rights offering.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) not numberable not numberable

d) Aggregated information

Price Aggregated volume not numberable not numberable

e) Date of the transaction

29/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

05.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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