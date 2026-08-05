Bio-Gate Aktie

Bio-Gate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BGAG0J / ISIN: DE000BGAG0J3

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05.08.2026 09:49:02

EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Granting of 931,201 subscription rights as part of a rights offering.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

05.08.2026 / 09:48 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Karl
Last name(s): Richter

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Bio-Gate AG

b) LEI
391200G5LKTIOTZOXP90 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument
Description: Granting of 931,201 subscription rights as part of a rights offering.

b) Nature of the transaction
Granting of 931,201 subscription rights as part of a rights offering.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
not numberable not numberable

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
not numberable not numberable

e) Date of the transaction
29/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


05.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Germany
Internet: www.bio-gate.de
LEI Code: 391200G5LKTIOTZOXP90



 
End of News EQS News Service




106290  05.08.2026 CET/CEST





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