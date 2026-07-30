Bio-Gate Aktie

Bio-Gate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BGAG0J / ISIN: DE000BGAG0J3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 19:26:51

EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Subscription for shares as part of a cash capital increase with the exclusion of pre-emption rights




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

30.07.2026 / 19:26 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Karl
Last name(s): Richter

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Bio-Gate AG

b) LEI
391200G5LKTIOTZOXP90 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000BGAG0J3

b) Nature of the transaction
Subscription for shares as part of a cash capital increase with the exclusion of pre-emption rights

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
2.80 EUR 300,000.40 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
2.80 EUR 300,000.40 EUR

e) Date of the transaction
22/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


30.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Germany
Internet: www.bio-gate.de
LEI Code: 391200G5LKTIOTZOXP90



 
End of News EQS News Service




106226  30.07.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bio-Gate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Nachrichten

Analysen zu Bio-Gate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bio-Gate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung 3,08 -1,75% Bio-Gate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:21 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:46 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
03:22 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02:59 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen