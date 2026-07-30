Bio-Gate Aktie
WKN DE: BGAG0J / ISIN: DE000BGAG0J3
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30.07.2026 19:26:51
EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Subscription for shares as part of a cash capital increase with the exclusion of pre-emption rights
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Bio-Gate AG
|Neumeyerstr. 28-34
|90411 Nürnberg
|Germany
|Internet:
|www.bio-gate.de
|LEI Code:
|391200G5LKTIOTZOXP90
|End of News
|EQS News Service
|
106226 30.07.2026 CET/CEST
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|Bio-Gate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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