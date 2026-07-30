Bio-Gate Aktie
WKN DE: BGAG0J / ISIN: DE000BGAG0J3
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30.07.2026 19:26:51
EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bio-Gate AG
|Neumeyerstr. 28-34
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.bio-gate.de
|LEI Code:
|391200G5LKTIOTZOXP90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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106226 30.07.2026 CET/CEST
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|Bio-Gate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
|3,08
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