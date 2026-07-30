Bio-Gate Aktie

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WKN DE: BGAG0J / ISIN: DE000BGAG0J3

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30.07.2026 19:26:51

EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.07.2026 / 19:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Karl
Nachname(n): Richter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Bio-Gate AG

b) LEI
391200G5LKTIOTZOXP90 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000BGAG0J3

b) Art des Geschäfts
Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,80 EUR 300.000,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,80 EUR 300.000,40 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.bio-gate.de
LEI Code: 391200G5LKTIOTZOXP90



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106226  30.07.2026 CET/CEST





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