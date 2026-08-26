EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.08.2026 / 16:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Carsten Nachname(n): Cramer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Geschäftsführer - Sprecher der Geschäftsführung

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,195 EUR 319,50 EUR 3,195 EUR 639,00 EUR 3,218695 EUR 9.656,09 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,2165 EUR 10.614,59 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Trade Republic MIC: TRBX

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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