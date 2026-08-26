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WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

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26.08.2026 16:08:42

EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.08.2026 / 16:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Carsten
Nachname(n): Cramer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Geschäftsführer - Sprecher der Geschäftsführung

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI
529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,21 EUR 40.253,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,2100 EUR 40.253,40 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Quotrix
MIC: XQTX


26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet: https://aktie.bvb.de/
LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106794  26.08.2026 CET/CEST





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