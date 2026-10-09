Brockhaus Technologies Aktie

Brockhaus Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42

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09.10.2026 18:00:40

EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Private Equity GmbH, Sale of tender rights




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.10.2026 / 18:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Brockhaus Private Equity GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Marco
Last name(s): Brockhaus
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Brockhaus Technologies AG

b) LEI
5299007DQ4OLATJQIX97 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument
ISIN: DE000A41YGE8

b) Nature of the transaction
Sale of tender rights

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1.7769 EUR 1.7769 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1.7769 EUR 1.7769 EUR

e) Date of the transaction
05/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: XGAT


09.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Germany
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97



 
End of News EQS News Service




107456  09.10.2026 CET/CEST





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