Brockhaus Technologies Aktie

Brockhaus Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.10.2026 16:00:41

EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Marcel Wilhelm, Gewährung von 110.164 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Marcel
Nachname(n): Wilhelm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Brockhaus Technologies AG

b) LEI
5299007DQ4OLATJQIX97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A41YGE8

b) Art des Geschäfts
Gewährung von 110.164 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0 EUR 0 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0 EUR 0 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107276  02.10.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brockhaus Technologies

mehr Nachrichten
02.10.26
 EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Prof. Dr. Christoph Hütten, Grant of 400 tender rights under the voluntary share buyback offer of Brockhaus Technologies AG dated September 24, 2026. (EQS Group)
02.10.26
 EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Prof. Dr. Christoph Hütten, Gewährung von 400 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. ... (EQS Group)
02.10.26
 EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Nathalie Krebs, Gewährung von 9.400 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026. (EQS Group)
02.10.26
 EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Nathalie Krebs, Grant of 9,400 tender rights under the voluntary share buyback offer of Brockhaus Technologies AG dated September 24, 2026. (EQS Group)
02.10.26
 EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Othmar Belker, Gewährung von 19.673 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026. (EQS Group)
02.10.26
 EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Othmar Belker, Grant of 19,673 tender rights under the voluntary share buyback offer of Brockhaus Technologies AG dated September 24, 2026. (EQS Group)
02.10.26
 EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Marcel Wilhelm, Grant of 110,164 tender rights under the voluntary share buyback offer of Brockhaus Technologies AG dated September 24, 2026. (EQS Group)
02.10.26
 EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Marcel Wilhelm, Gewährung von 110.164 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026. (EQS Group)

Analysen zu Brockhaus Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brockhaus Technologies 19,30 -2,53% Brockhaus Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen