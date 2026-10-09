EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Manhattan Heritage GmbH, Verkauf von Andienungsrechten



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.10.2026 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Manhattan Heritage GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Marco Nachname(n): Brockhaus Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Brockhaus Technologies AG

b) LEI

5299007DQ4OLATJQIX97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A41YGE8

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Andienungsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,7769 EUR 1,7769 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,7769 EUR 1,7769 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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