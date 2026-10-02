Brockhaus Technologies Aktie

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WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42

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02.10.2026 16:00:46

EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Prof. Dr. Christoph Hütten, Grant of 400 tender rights under the voluntary share buyback offer of Brockhaus Technologies AG dated September 24, 2026.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

02.10.2026 / 16:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Prof. Dr.
First name: Christoph
Last name(s): Hütten

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Brockhaus Technologies AG

b) LEI
5299007DQ4OLATJQIX97 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument
ISIN: DE000A41YGE8

b) Nature of the transaction
Grant of 400 tender rights under the voluntary share buyback offer of Brockhaus Technologies AG dated September 24, 2026.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
0 EUR 0 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
0 EUR 0 EUR

e) Date of the transaction
01/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


02.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Germany
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97



 
End of News EQS News Service




107300  02.10.2026 CET/CEST





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