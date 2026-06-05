Cantourage Aktie

Cantourage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV0 / ISIN: DE000A3DSV01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.06.2026 21:10:37

EQS-DD: Cantourage Group SE: Monique Jaqqam, Anderes aus Aktie/Schuldtitel bez. FI Annahme der Gewährung von 25.000 Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien der Cantourage Group SE; ISIN: ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 21:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Monique
Nachname(n): Jaqqam

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Cantourage Group SE

b) LEI
3912003NCTLO6YHA9V48 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A3DSV01

b) Art des Geschäfts
Anderes aus Aktie/Schuldtitel bez. FI Annahme der Gewährung von 25.000 Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien der Cantourage Group SE; ISIN: DE000A3DSV01) im Rahmen des von der Hauptversammlung der Cantourage Group SE am 28.06.2023 beschlossenen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 'Cantourage Aktienoptionsplan 2023'. Die Ausübbarkeit der Aktienoptionen hängt insbesondere von der Erreichung des Erfolgsziels und dem Ablauf der vierjährigen Wartezeit ab. Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoption für den Bezug einer Aktie zu entrichtende Ausübungspreis entspricht dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlussauktionskurs der Aktie der Cantourage Group SE im Xetra-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Ausgabetag der Aktienoptionen; die Gewichtung erfolgt anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen Börsenhandelstage im Xetra-Handel. Weitere Einzelheiten zum Cantourage Aktienoptionsplan 2023 lassen sich der am 09.05.2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Cantourage Group SE am 28.06.2023 unter Tagesordnungspunkt 7 entnehmen. Geschäft im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
04.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cantourage Group SE
Feurigstraße 54
10827 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.cantourage.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105364  05.06.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cantourage

mehr Nachrichten