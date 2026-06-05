EQS-DD: Cantourage Group SE: Philip Schetter, Annahme der Gewährung von 25.000 Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien der Cantourage Group SE; ISIN: DE000A3DSV01) im Rahmen des von der ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.06.2026 / 21:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Philip Nachname(n): Schetter

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Cantourage Group SE

b) LEI

3912003NCTLO6YHA9V48

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A3DSV01

b) Art des Geschäfts

Annahme der Gewährung von 25.000 Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien der Cantourage Group SE; ISIN: DE000A3DSV01) im Rahmen des von der Hauptversammlung der Cantourage Group SE am 28.06.2023 beschlossenen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 'Cantourage Aktienoptionsplan 2023'. Die Ausübbarkeit der Aktienoptionen hängt insbesondere von der Erreichung des Erfolgsziels und dem Ablauf der vierjährigen Wartezeit ab. Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoption für den Bezug einer Aktie zu entrichtende Ausübungspreis entspricht dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlussauktionskurs der Aktie der Cantourage Group SE im Xetra-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Ausgabetag der Aktienoptionen; die Gewichtung erfolgt anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen Börsenhandelstage im Xetra-Handel. Weitere Einzelheiten zum Cantourage Aktienoptionsplan 2023 lassen sich der am 09.05.2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Cantourage Group SE am 28.06.2023 unter Tagesordnungspunkt 7 entnehmen. Geschäft im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

04.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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