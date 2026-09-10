Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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10.09.2026 15:21:45

EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Andreas Pecher, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.09.2026 / 15:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Pecher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Carl Zeiss Meditec AG

b) LEI
529900GRL4MZ8NMOOK95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005313704

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
30,9000 EUR 10.135,20 EUR
30,8000 EUR 10.102,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
30,8500 EUR 20.237,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGRM


10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir
LEI Code: 529900GRL4MZ8NMOOK95



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106998  10.09.2026 CET/CEST





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