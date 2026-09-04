Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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04.09.2026 17:26:02

EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.09.2026 / 17:25 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Justus Felix
Last name(s): Wehmer

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Carl Zeiss Meditec AG

b) LEI
529900GRL4MZ8NMOOK95 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005313704

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
32.0152 EUR 20,073.54 EUR
32.1200 EUR 20,075.00 EUR
32.7000 EUR 6,540.00 EUR
32.5400 EUR 56,879.92 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
32.3651 EUR 103,568.4600 EUR

e) Date of the transaction
04/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


04.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena, Germany
Germany
Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir
LEI Code: 529900GRL4MZ8NMOOK95



 
End of News EQS News Service




106932  04.09.2026 CET/CEST





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