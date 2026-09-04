EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



04.09.2026 / 17:25 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Justus Felix Last name(s): Wehmer

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Carl Zeiss Meditec AG

b) LEI

529900GRL4MZ8NMOOK95

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0005313704

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 32.0152 EUR 20,073.54 EUR 32.1200 EUR 20,075.00 EUR 32.7000 EUR 6,540.00 EUR 32.5400 EUR 56,879.92 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 32.3651 EUR 103,568.4600 EUR

e) Date of the transaction

04/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

04.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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