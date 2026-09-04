Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
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04.09.2026 17:26:02
EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Carl Zeiss Meditec AG
|Göschwitzer Str. 51-52
|07745 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.zeiss.de/meditec-ag/ir
|LEI Code:
|529900GRL4MZ8NMOOK95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106932 04.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
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04.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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04.09.26
|EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, Kauf (EQS Group)
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04.09.26
|EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, buy (EQS Group)
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04.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
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04.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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04.09.26
|Freundlicher Handel: TecDAX fester (finanzen.at)
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04.09.26
|SDAX aktuell: SDAX notiert im Plus (finanzen.at)
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04.09.26
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
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|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Carl Zeiss Meditec AG
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