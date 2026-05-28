Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
28.05.2026 14:58:40
EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Peter Kameritsch, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Carl Zeiss Meditec AG
|Göschwitzer Str. 51-52
|07745 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.zeiss.de/meditec-ag/ir
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105164 28.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
14:58
|EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Peter Kameritsch, Kauf (EQS Group)
|
14:58
|EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Peter Kameritsch, buy (EQS Group)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
27.05.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.05.26
|Carl Zeiss Meditec-Aktie im Plus: Suche nach neuem CEO erfolgreich (Dow Jones)
|
22.05.26
|Carl Zeiss Meditec findet nach monatelanger Suche Chefnachfolgerin (dpa-AFX)
|
21.05.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)