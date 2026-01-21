EQS-DD: centrotherm international AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR - Korrektur der Meldung vom 22. Dezember 2025



centrotherm international AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR - Korrektur der Meldung vom 22. Dezember 2025



21.01.2026 / 09:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Solarpark Blautal GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Robert Hartung



Aufsichtsratsvorsitzender b) Erstmeldung/Berichtigung Korrektur der Meldung vom 22.12.2025; jeweils Korrektur der Position „Preis(e)“ und „Volumen“ im Feld 4 c) und 4 d), da der Gesamtkaufpreis neben der bisher gemeldeten und unmittelbar bei Vollzug geleisteten Barzahlung auch eine inzwischen ebenfalls geleistete Nichtbarvariante sowie eine Earn-Out-Regelung enthält, die in der Meldung vom 22.12.2025 noch nicht berücksichtigt wurden. 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name centrotherm international AG b) LEI 391200QIQZHKC21YOS54 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Aktie ISIN: DE000A1TNMM9



b) Art des Geschäfts Erfüllung der aufschiebenden Bedingung aus dem Kaufvertrag vom 05./06. November 2025, Verkauf von 2.116.238 Aktien gegen Zahlung eines Barkaufpreises (inklusive Earn Out) von EUR 10.722.222,22 und Übertragung von 8.376.150 Anteilen an der therm SARL einer société à responsabilité limitée nach luxemburgischen Recht, eingetragen in dem luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Registernummer B300767 als Gegenleistung. c) Preis(e) und Volumen Preis(e)

Volumen



5,07 EUR

10.722.222,22 EUR



d) Aggregierte Informationen

Aggregiertes Volumen





Preis







10.722.222,22 EUR



5,07 EUR e) Datum des Geschäfts 17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes (1) Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Ausnahme für bestimmte öffentliche Stellen und Zentralbanken von Drittstaaten, die Indikatoren für Marktmanipulation, die Schwellenwerte für die Offenlegung, die zuständige Behörde, der ein Aufschub zu melden ist, die Erlaubnis zum Handel während eines geschlossenen Zeitraums und die Arten meldepflichtiger Eigengeschäfte von Führungskräften (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts). Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung: Informationen zum Datenschutz und zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetpräsenz der BaFin unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/Datenschutz/anlage_datenschutz_directors_dealings.html?nn=10908386

