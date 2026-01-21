centrotherm international Aktie
WKN DE: A1TNMM / ISIN: DE000A1TNMM9
|
21.01.2026 09:46:01
EQS-DD: centrotherm international AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR - Korrektur der Meldung vom 22. Dezember 2025
|
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|centrotherm international AG
|Württemberger Str. 31
|89143 Blaubeuren
|Deutschland
|Internet:
|www.centrotherm.de
