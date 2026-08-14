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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

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14.08.2026 16:21:46

EQS-DD: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

14.08.2026 / 16:20 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Christian
Last name(s): Friege

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the board of trustees of Neumüller CEWE COLOR Stiftung

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
CEWE Stiftung & Co. KGaA

b) LEI
529900IDFHN9MQ3WUD64 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005403901

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
97.10 EUR 4,855.00 EUR
97.20 EUR 43,740.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
97.1900 EUR 48,595.0000 EUR

e) Date of the transaction
14/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


14.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Germany
Internet: www.cewe.de
LEI Code: 529900IDFHN9MQ3WUD64



 
End of News EQS News Service




106644  14.08.2026 CET/CEST





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