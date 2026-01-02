CHAPTERS Group Aktie
WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309
|
02.01.2026 10:00:42
EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Dr. Martin Possienke, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102712 02.01.2026 CET/CEST
|
10:00
|EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Dr. Martin Possienke, Verkauf (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-DD: CHAPTERS Group AG: MSA Capital GmbH, buy (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-DD: CHAPTERS Group AG: MSA Capital GmbH, Kauf (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Jan-Hendrik Mohr, Kauf (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Jan-Hendrik Mohr, buy (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Edda Heidbrink, buy (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Edda Heidbrink, Kauf (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Stanza Management Beteiligungen GmbH, Aktienverkauf über eine Management Beteiligungs GmbH, an der folgende Organe der Gesellschaft beteiligt sind: Jan-Hendrik Mohr ... (EQS Group)
