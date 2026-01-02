CHAPTERS Group Aktie

WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309

02.01.2026 10:00:42

EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Dr. Martin Possienke, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.01.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Martin
Nachname(n): Possienke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CHAPTERS Group AG

b) LEI
3912001BNTWG0PIZYX13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006618309

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
41,5 EUR 207.500,00 EUR
41,5 EUR 207.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
41,50 EUR 415.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Internet: www.chaptersgroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102712  02.01.2026 CET/CEST





