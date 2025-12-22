EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Stanza Management Beteiligungen GmbH, Aktienverkauf über eine Management Beteiligungs GmbH, an der folgende Organe der Gesellschaft beteiligt sind: Jan-Hendrik Mohr ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.12.2025 / 12:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Stanza Management Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Jan-Hendrik Nachname(n): Mohr Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CHAPTERS Group AG

b) LEI

3912001BNTWG0PIZYX13

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006618309

b) Art des Geschäfts

Aktienverkauf über eine Management Beteiligungs GmbH, an der folgende Organe der Gesellschaft beteiligt sind: Jan-Hendrik Mohr (Vorstandsvorsitzender), Dr. Mathias Saggau (Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Martin Possienke (Mitglied des Aufsichtsrats), Edda Heidbrink (Mitglied des Aufsichtsrats)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36,19 EUR 4.055.968,55 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,19 EUR 4.055.968,55 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

