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WKN DE: A41YFJ / ISIN: DE000A41YFJ9

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28.07.2026 00:02:45

EQS-DD: Cherry SE: Rogier Volmer, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.07.2026 / 00:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Rogier
Nachname(n): Volmer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Cherry SE

b) LEI
984500DF98AA2E011444 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A41YFL5

b) Art des Geschäfts
Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,04 EUR 78.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,04 EUR 78.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
LEI Code: 984500DF98AA2E011444



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106186  28.07.2026 CET/CEST





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