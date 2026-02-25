EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.02.2026 / 14:35 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jan-Christian Nachname(n): Heins

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Circus SE

b) LEI

98450020CA9F13FUED64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,2600 EUR 10.076,8800 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,2600 EUR 10.076,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

