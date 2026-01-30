EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.01.2026 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nikolas Nachname(n): Bullwinkel Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats

b) Berichtigung

Am 29.1.2026 meldeten wir einen Aktienkauf außerhalb eines Handelplatzes i.H.v. EUR 20.027,70. Es erfolgten aber drei Aktienkäufe über Tradegate mit einem aggregierten Volumen von EUR 20.027,70.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Circus SE

b) LEI

98450020CA9F13FUED64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,9000 EUR 9.999,0000 EUR 9,9000 EUR 5.019,3000 EUR 9,9000 EUR 5.009,4000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,9000 EUR 20.027,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



