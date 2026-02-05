Circus Aktie

Circus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 11:11:09

EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.02.2026 / 11:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nikolas
Nachname(n): Bullwinkel
Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Circus SE

b) LEI
98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,2400 EUR 7.743,1200 EUR
9,2400 EUR 6.625,0800 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,2400 EUR 14.368,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103112  05.02.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Circus SE Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Circus SE Inhaber-Akt 9,68 -0,82% Circus SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen