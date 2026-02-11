Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
11.02.2026 14:31:32
EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Michael Kotzbauer, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103172 11.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:17
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, Kauf (EQS Group)
|
15:17
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, buy (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, buy (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, Kauf (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Carsten Schmitt, buy (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Carsten Schmitt, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,87
|-4,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.