Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
11.02.2026 15:16:20
EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|End of News
|EQS News Service
|
103194 11.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:17
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, Kauf (EQS Group)
|
15:17
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, buy (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, buy (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, Kauf (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Carsten Schmitt, buy (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Carsten Schmitt, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,87
|-4,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.