EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

|
CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.02.2026 / 11:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|
|Directors' Dealings Art 19 MAR
|
|1.
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|
|a)
|Name
|CPI PROPERTY GROUP S.A.
|
|
|2.
|Grund der Meldung
|
|a)
|Position/Status
|Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:
Martin Matula, Aufsichtsrat
Pavel Mechura, Vorstand
Zdenek Havelka, Vorstand
|
|
|
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|
|
|3.
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|
|a)
|Name
|CPI Europe AG
|
|
|b)
|LEI
|5299000DUMZ99SBBX121
|
|
|4.
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|Anleihe
|
|
|
|
|Kennung
|XS2243564478
|
|b)
|Art des Geschäfts
|Erwerb
|
|
|
|
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
|
|
|
|98.5 %
|247 Stück
|
|
|
|98.5 %
|94 Stück
|
|d)
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|
|
|
|98.5 %
|341 Stück
|
|e)
|Datum des Geschäfts
|2026-02-12; UTC+01:00
|
|
|f)
|Ort des Geschäfts
|OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|
|Wienerbergstraße 9
|
|1100 Wien
|
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103228 13.02.2026 CET/CEST