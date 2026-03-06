CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

<
06.03.2026 12:20:29

EQS-DD: CPI Europe AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




CPI Europe AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

06.03.2026 / 12:19 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





  Directors' Dealings, Art 19 MAR
 		  
1 Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated  
a) Name CPI PROPERTY GROUP S.A.  
 
2 Reason for the notification  
a) Position/Status Person is closely related to:
Martin Matula, Supervisory board
 
Pavel Mechura, Management Board		  
 
 
b) Initial notification/ Amendment Initial notification  
 
3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor  
a) Name CPI Europe AG  
 
b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121  
 
4 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted  
a) Description of the financial instrument, type of instrument Financial instrument linked to the share price of IMMOFINANZ AG (Turbo Certificate Long Immofinanz AG; Leverage Product with Knock-Out)  
 
 
  Identification code AT0000A3T238  
b) Nature of the transaction Acquisition  
 
 
 
c) Price(s) and volume(s) Price Volume  
    83949.0259 EUR 46 Shares/Units  
d) Aggregated Information Price Aggregated Volume  
    83949.0259 EUR 46 Shares/Units  
e) Date of the transaction 2026-03-05; UTC+01:00  
 
f) Place of the transaction OTC - Outside a Trading Venue  
 
         

 


06.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Vienna
Austria
Internet: http://cpi-europe.com/



 
End of News EQS News Service




103532  06.03.2026 CET/CEST





Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,00 0,69%

