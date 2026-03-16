CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
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16.03.2026 12:11:41
EQS-DD: CPI Europe AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
16.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Vienna
|Austria
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|End of News
|EQS News Service
|
103704 16.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
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|EQS-DD: CPI Europe AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them (EQS Group)
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12:11
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