EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



01.10.2026 / 15:25 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Dr. First name: Cornelius Last name(s): Baur

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI

529900FDHSN08UBJII80

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0005470306

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 49.80 EUR 2,639.40 EUR 49.82 EUR 8,419.58 EUR 49.84 EUR 3,389.12 EUR 49.86 EUR 22,087.98 EUR 49.88 EUR 43,445.48 EUR 49.90 EUR 20,259.40 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 49.8711244 EUR 100,240.96 EUR

e) Date of the transaction

30/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

01.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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