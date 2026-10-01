EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.10.2026 / 15:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Cornelius Nachname(n): Baur

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI

529900FDHSN08UBJII80

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005470306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49,80 EUR 2.639,40 EUR 49,82 EUR 8.419,58 EUR 49,84 EUR 3.389,12 EUR 49,86 EUR 22.087,98 EUR 49,88 EUR 43.445,48 EUR 49,90 EUR 20.259,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 49,8711244 EUR 100.240,96 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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