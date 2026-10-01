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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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01.10.2026 15:26:43

EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.10.2026 / 15:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Cornelius
Nachname(n): Baur

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI
529900FDHSN08UBJII80 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005470306

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
49,80 EUR 2.639,40 EUR
49,82 EUR 8.419,58 EUR
49,84 EUR 3.389,12 EUR
49,86 EUR 22.087,98 EUR
49,88 EUR 43.445,48 EUR
49,90 EUR 20.259,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
49,8711244 EUR 100.240,96 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Deutschland
Internet: www.eventim.de
LEI Code: 529900FDHSN08UBJII80



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107342  01.10.2026 CET/CEST





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