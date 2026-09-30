CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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30.09.2026 15:46:46

EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

30.09.2026 / 15:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: KPS Stiftung

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Klaus-Peter
Last name(s): Schulenberg
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI
529900FDHSN08UBJII80 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005470306

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
51.93 EUR 10,022,490.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
51.93 EUR 10,022,490.00 EUR

e) Date of the transaction
30/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Germany
Internet: www.eventim.de
LEI Code: 529900FDHSN08UBJII80



 
End of News EQS News Service




107326  30.09.2026 CET/CEST





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