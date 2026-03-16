EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Jürgen Hartwig, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom-Share-Plan der Daimler Truck Holding AG



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.03.2026 / 11:39 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jürgen Nachname(n): Hartwig

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Daimler Truck Holding AG

b) LEI

529900PW78JIYOUBSR24

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000DTR0CK8

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom-Share-Plan der Daimler Truck Holding AG

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 43,18 EUR 51.211,48 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 43,1800 EUR 51.211,4800 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt am Main MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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