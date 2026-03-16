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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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16.03.2026 11:44:22

EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom-Share-Plan der Daimler Truck Holding AG




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.03.2026 / 11:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Karin
Nachname(n): Radström

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Daimler Truck Holding AG

b) LEI
529900PW78JIYOUBSR24 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000DTR0CK8

b) Art des Geschäfts
Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom-Share-Plan der Daimler Truck Holding AG

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
43,18 EUR 196.771,26 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
43,1800 EUR 196.771,2600 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt am Main
MIC: XETR


16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet: www.daimlertruck.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103712  16.03.2026 CET/CEST





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