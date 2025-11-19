DATAGROUP Aktie

19.11.2025 16:01:27

EQS-DD: DATAGROUP SE: HHS Beteiligungsgesellschaft mbH, Veräußerung von 2.615.790 Aktien gegen Geldleistung und Aktien der Dante HoldCo SE, München; die Gegenleistung wird nachträglichen ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.11.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: HHS Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Hans-Hermann (Max)
Nachname(n): Schaber
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DATAGROUP SE

b) LEI
391200NEYPQM7LC12H89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0JC8S7

b) Art des Geschäfts
Veräußerung von 2.615.790 Aktien gegen Geldleistung und Aktien der Dante HoldCo SE, München; die Gegenleistung wird nachträglichen Anpassungen bei späterer Weiterveräußerung der Beteiligung an der DATAGROUP SE unterliegen. Der Vollzug des Geschäfts war an den Eintritt von Bedingungen geknüpft, u.a. der Bedingungen des öffentlichen Erwerbsangebots vom 09.05.2025.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Internet: www.datagroup.de



 
