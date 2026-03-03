Datron Aktie

Datron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0V9LA / ISIN: DE000A0V9LA7

03.03.2026 16:25:56

EQS-DD: DATRON AG: PCI Private Capital Investment GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.03.2026 / 16:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: PCI Private Capital Investment GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Daniel
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DATRON AG

b) LEI
391200UUW3S073CCDA23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0V9LA7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,4000 EUR 22.769,80 EUR
7,4000 EUR 6.830,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,4000 EUR 29.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATRON AG
Am Innovationsfeld 1
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland
Internet: www.datron.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103496  03.03.2026 CET/CEST





