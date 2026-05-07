Datron Aktie
WKN DE: A0V9LA / ISIN: DE000A0V9LA7
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07.05.2026 13:52:05
EQS-DD: DATRON AG: PCI Private Capital Investment GmbH, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATRON AG
|Am Innovationsfeld 1
|64372 Ober-Ramstadt
|Deutschland
|Internet:
|www.datron.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104684 07.05.2026 CET/CEST
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